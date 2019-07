Bornauw : "C'est un rêve de jouer à côté de Kompany"

L'entraîneur-joueur d'Anderlecht Vincent Kompany a débuté son règne sur le banc du club belge par une défaite à domicile, ce dimanche, face à Ostende (2-1).

"On était bien parti, notre foot était agréable. Je ne sais pas pourquoi le match a basculé. Je crois qu’on doit plus travailler physiquement. On a peut-être manqué de concentration en deuxième période. Jouer à côté de Kompany, c’est un rêve. C’était mon idole. Il est rassurant, c’est super agréable. Pour un jeune comme moi, c’est bien car j’apprends plus vite. J’essaie de prendre exemple sur lui, de l’écouter et d’appliquer ce qu’il demande. C’est un coach, un équipier, un ami : c’est un peu de tout. Sur le terrain, c’est un joueur comme les autres, il communique juste plus que les autres", a précisé Sebastiaan Bornauw, défenseur mauve de 20 ans, à notre micro après la partie.