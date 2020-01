Bongonda sur le départ de Berge à Sheffield United: "J'ai rarement croisé des joueurs avec son profil"

Ce jeudi, Genk a officialisé le transfert de son milieu de terrain Sander Berge vers la Premier League, et plus particulièrement Sheffield United. C'est forcément un coup dur pour l'équipe championne de Belgique, qui perd l'un de ses piliers.

"C’est vraiment un coup dur de perdre sur ce mercato à la fois Samatta et Berge… mais surtout Sander" explique Théo Bongonda, le flanc gauche de Genk, contacté par Erik Libois. "J’ai rarement croisé des joueurs avec son profil, et pourtant j’ai joué dans ma carrière contre beaucoup d’équipes de championnats différents. Mais un joueur aussi jeune sachant faire autant de choses que lui, c’est impressionnant. Je lui souhaite vraiment le meilleur, car il mérite ce transfert. Mais il faisait vraiment beaucoup de bien à notre entrejeu... Et contrairement à l’image de lenteur et de nonchalance qu’il dégage parfois sur le terrain, je peux vous dire qu’il n’est pas lent du tout ! Quand il accélère avec le ballon, il est très, très difficile de le lui prendre. Sander est vraiment un joueur fantastique."