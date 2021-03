Bongonda déçu après Genk-Standard : "Ce partage fait chier... mais le résultat est logique" -... Genk et le Standard ont partagé l'enjeu (2-2) lors du match d'ouverture de la 31e journée de Pro League. Un résultat frustrant pour Théo Bongonda : "Cette égalisation fait chier. Je pense qu’on est bien revenu au score, ce n’était pas facile. A ce moment-là, il fallait enfoncer le clou mais on a eu du mal. Les 15 dernières minutes, ça partait dans tous les sens. Les deux équipes auraient pu l’emporter mais je pense qu’au final, même si on est déçu, c’est un résultat logique". Avec ce résultat, les Limbourgeois loupent l'occasion de mettre la pression sur ses concurrents : "C’est pour ça qu’il fallait absolument prendre les trois points aujourd’hui mais bon heureusement on n’a pas perdu, c’est déjà ça". Par rapport à la sélection de Roberto Martinez, lorsqu’on lui demande s’il est déçu, sa réponse est claire : "Je n’ai rien à dire sur ça, qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ? ", avant de quitter la zone d’interview, passablement irrité par la question.