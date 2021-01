Théo Bongonda, attaquant de Genk - © JASPER JACOBS - BELGA

Bongonda après la défaite de Genk à Mouscron : "C'est une honte de jouer sur un terrain pareil"... Genk s’est incliné 0-2 sur le terrain enneigé de Mouscron ce samedi soir dans le cadre de la 20e journée de Pro League. Théo Bongonda, attaquant de Genk, s’est rendu à l’interview d’après match visiblement frustré par l’état du terrain. "C’est une honte de nous faire jouer sur un terrain pareil en première division. Je suis frustré.. je n'ai jamais joué sur un terrain comme ça, c’est pas normal, ce n’est pas sérieux. Nous sommes des êtres humains avant d’être des footballeurs, et nous envoyer sur ce terrain dans pareilles conditions ce n’est pas nous respecter. Je ne suis pas d’accord", dit Bongonda, furieux. Si le Genkois ne remet pas en question la victoire de Mouscron, il reste néanmoins surpris par la décision de jouer dans ces conditions : "On est en première division, toutes les équipes ont le budget pour entretenir un terrain correctement. Et si les conditions météorologiques ne sont pas adéquates, on reporte le match mais on ne force pas les joueurs à joueur sur ce terrain." Avec cette nouvelle défaite, une semaine après celle subie à Courtrai (2-1), Genk laisse l’opportunité au FC Bruges de prendre un peu plus d’avance au classement : "Il ne faut pas s’alarmer. Jeudi, à domicile face à Gand, on va joueur sur un terrain correct, et nous, c’est ce qu’on sait faire", conclut-il.