Bongonda : "Anderlecht a bien joué mais je ne vais pas me plaindre que le but est tombé de notre côté"

Bongonda : "Anderlecht a bien joué mais je ne vais pas me plaindre que le but est tombé de notre... Le Racing Genk s'est imposé 1-0 face à Anderlecht à l'occasion de la sixième journée de Pro League. Les Limbourgeois ont pris l'avantage dans les dix dernières minutes dans un match assez équilibré comme l'a reconnu Théo Bongonda : "Parfois il faut un peu de chance. Aujourd’hui, la chance a tourné à notre avantage. Félicitations à notre attaquant qui arrive et qui marque son premier but. C’est super pour lui et on est content de prendre les trois points". Ike Ugbo, débarqué cette semaine en terres limbourgeoises n'a en effet eu besoin que de trois touches de balle pour trouver la faille : "Un attaquant on lui demande de marquer des buts. C’est ce qu’il a fait aujourd’hui. Il n’y a rien à dire. Trois touches de balle, un but, qu’est-ce que tu veux de plus ? C’est un super but et pour l’équipe c’est une délivrance parque qu’on s’est battu. Anderlecht aussi a bien joué, il faut être honnête mais je ne vais pas me plaindre que le but est tombé de notre côté". Avec ces trois points, les Genkois se rapprochent du top 3 avant la trêve internationale.