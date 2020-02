Bölöni polémique sur le but brugeois : "Je ne suis pas certain que Bruges ait marqué un but aujourd'hui"

Ritchie De Laet tente de sauver sur la tentative de Vanaken - © Tous droits réservés

Bölöni polémique sur le but brugeois : "Je ne suis pas certain que Bruges ait marqué un but... "Pour gagner un match, il faut marquer des buts et aujourd’hui, je ne suis pas sûr que Bruges ait marqué." Laszlo Bölöni n’est pas d’accord avec l’attribution du but de Hans Vanaken et n’a pas hésité à le faire savoir au terme de la rencontre au micro de la Pro League.