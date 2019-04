Bölöni : "On a réussi à faire passer le message qu’on existe"

Lazslo Bölöni estime que les Anversois auraient pu arracher les trois points face à Bruges (0-0). Sans pour autant "réclamer la victoire".



Bölöni est donc plutôt mitigé quant à au résultat. "Ce n’est pas bien, mais ce n’est pas mal non plus. Mon sentiment, c’est qu’avec ce qu’on a réussi à produire et à créer autour des 16m adverses, on aurait pu arracher la victoire. Mais je ne le réclame pas parce qu’on n’était pas tellement supérieur", reconnait-il au micro de la Pro League.



"Je suis content d’entendre que mon équipe a été entreprenante", reprend-t-il. "Mon seul regret, c’est qu’on n’a pas réussi à concrétiser. On doit se contenter d’un point. C’était un bon match nul pour les spectateurs, mais dans les comptes des deux équipes ce n’est pas bien".



En phase classique, l'Antwerp n'avait gagné qu'une fois face à ses concurrents du Top 6. En cinq journées de play-offs 1, le Great Old a engrangé trois succès et un partage. "On a réussi à faire passer le message qu’on existe", se félicite le technicien roumain.