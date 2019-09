Boloni : "Je veux être champion... mais laissez-moi réfléchir avec mon cerveau !"

L'Antwerp a signé samedi un deuxième succès consécutif en championnat, ce qu'il n'était pas encore parvenu à faire. Les Anversois ont ouvert le score grâce à Lamkel Zé. Le Cercle est revenu au score avant la pause grâce à un centre dévié dans son propre but par Arslanagic. Le Great Old a repris les commandes juste avant l'heure de jeu via l'inévitable Mbokani. Lamkel Zé a mis fin au suspense dix minutes plus tard. Le Standard (qui compte un match de moins), l’Antwerp et Mouscron totalisent 15 unités en tête de la Pro League.

"On n’a pas commencé le match avec l’état d’esprit qu’il faut avoir pour démarrer un combat. Quand tu évolues au top niveau, se remotiver en permanence est un gros atout", a précisé Laszlo Boloni au micro de la Pro League.

"Nos supporters sont merveilleux, je n’ai pas envie de les calmer s’ils ont des ambitions. Mais laissez-moi réfléchir avec mon cerveau et pas avec mon cœur ! Vous savez, je suis fougueux depuis plus de 40 ans. Mais faire des déclarations sur une performance, n’attendez pas cela de ma part car c’est une pression supplémentaire sur mes joueurs et sur moi-même. L’an passé, on est parvenu en PO1 et la barre était placée très haut. J’ajoute que je suis extrêmement ambitieux. Depuis mon arrivée, ça fait trois ans, je veux être champion", a ensuite analysé l’entraineur anversois.