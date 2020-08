Bölöni ému pour son retour à Anvers mais déçu du manque d'efficacité de Gand

Laszlo Bölöni revenait sur ces terres sous un nouveau training samedi au Bosuil après avoir entraîné l’Antwerp pendant trois saisons. Arrivé à Gand depuis deux jours, le coach roumain n’a pas vraiment eu le temps de remobiliser ses troupes après les deux premiers matches de championnat perdu par les Buffalo’s.

"Tout d’abord, je veux dire un grand merci aux personnes qui m’ont accueilli. Cela me touche vraiment. J’ai une pensée très chaleureuse pour eux", a entamé Bölöni au micro d'Eleven. L’ancien entraîneur anversois a semblé très ému par la banderole installée par les supporters de l’Antwerp dans les tribunes avant le début du match.

Le Roumain est ensuite revenu sur la prestation des siens. "Nous étions en souffrance en début de match. On se cherchait. On cherchait notre rythme dans le premier quart d’heure. Par la suite, cela s’est mieux passé. On a été vers l’avant mais on n’a pas su transformer nos attaques en occasions. Je suis triste pour le résultat quand on regarde ce que l’on a produit. Quand je pense à ce que j’ai vu aujourd’hui, je pense que c’est une bonne base sur laquelle on peut travailler. Les actions offensives étaient là mais il faut les finir avec plus de percussion, plus de précision. Arriver dans les 20 derniers mètres et faire tourner la balle sans frapper ni centrer, c’est dommage."

Privé de Vadis Odjidja "pendant au moins une semaine", Bölöni sait que le départ de Jonathan David est difficile à compenser mais est conscient qu’une intervention sur le marché des transferts est tout aussi compliquée.

"C’est facile de demander des renforts mais il est très difficile d’en obtenir. Il faut trouver d’autres solutions. J’aimerais avoir un joueur de deuxième ligne qui marque 15 buts et passes décisives mais ça ne court pas les rues. C’est à moi de trouver des solutions pour qu’on trouve ce changement de rythme qui nous permette de percer ces défenses fermées."