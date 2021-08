Bodart satisfait de sa prolongation de contrat : "Il faut montrer aux jeunes qu’ils ne travaillent pas pour rien"

Le Standard a annoncé ce vendredi la prolongation de contrat de son gardien Arnaud Bodart. Et ça tombe bien, le joueur était en conférence de presse ce vendredi pour aborder la rencontre de ce dimanche face à l’Antwerp.

Pur produit de l’académie, le Liégeois s’est frayé un chemin en équipe première et compte aujourd’hui 89 matchs entre les perches rouges. Porteur régulier du brassard de capitaine ces derniers temps, Bodart est ravi de prolonger son bail en bord de Meuse : "Tout baigne, ça se passe bien. Ça fait plaisir. Quand on est joueur de foot on veut franchir des paliers et s’améliorer. Je travaille beaucoup et avoir une reconnaissance derrière ça fait plaisir".

Si la prolongation a un peu tardé à arriver, le gardien n’a jamais douté : "Ça a un peu traîné mais ça ne m’a pas trotté dans la tête. Je suis professionnel. A l’entraînement ou en match, il faut faire abstraction de ça. Une fois qu’on est dans le match, on ne pense plus à ce qui nous entoure".

Bodart veut tenter de servir d'exemple pour tous les jeunes de l'académie qui rêve un jour de percer en équipe première : "J’ai envie pour les jeunes et pour l’académie de montrer l’exemple et de communiquer avec eux. Si ça peut les aider, c’est ce que j’aimerais développer. Il faut montrer aux jeunes qu’ils ne travaillent pas pour rien et s’ils ont besoin de conseils, la porte est ouverte".

Un nouveau contrat qui pourrait peut-être donner des idées aux autres jeunes que sont Nicolas Raskin ou Hugo Siquet par exemple : "C’est à eux de voir, je ne peux pas gérer leur carrière malheureusement. Mais ils m’ont félicité, ils ont l’air content. Ce qu’eux vont faire, je ne sais pas. Mais ce sont des joueurs du club, ils ont le club en eux et ils feront le meilleur choix pour eux-mêmes, pour le club et pour leurs carrières".

Arnaud Bodart est lui sûr de son choix et veut continuer à grandir au sein de son club formateur.