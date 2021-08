Bodart méfiant avant Standard-Antwerp : "Ils sont sur un 0/6 mais ça reste l’Antwerp"

Le Standard affronte l’Antwerp ce dimanche pour le compte de la troisième journée de Pro League. Un Standard qui a mieux début sa saison que son adversaire. Les Rouches comptent 4 points sur les 6 possibles alors que l’Antwerp est lanterne rouge avec un cinglant 0/6.

Arnaud Bodart, qui a prolongé son contrat vendredi, espère que les séries se poursuivront et que le Standard parviendra à s’imposer : "4/6 alors qu’on a commencé par Genk et un déplacement à Zulte où on avait perdu l’année dernière, je pense que c’est un bon début mais on veut toujours plus. On a fait Genk et Zulte, maintenant l’Antwerp. C’est une bonne équipe qui va venir à Sclessin et on va essayer d’enchaîner pour continuer dans cette dynamique".

Et les Rouches retrouveront un visage connu du côté du matricule 1. Michel-Ange Balikwisha a quitté la Cité Ardente pour rejoindre les rangs de l’Antwerp. Un transfert qui a fait grand bruit mais le gardien liégeois n’a aucune animosité envers son ancien équipier : "Je n’ai pas échangé de messages avec lui. Je préfèrerais qu’il soit sur le terrain avec nous. Je ne sais pas exactement ce qu’il s’est passé avec lui, c’est son problème. Il est à l’Antwerp et comme le coach disait tant qu’il est heureux et qu’il peut continuer à se développer c’est le plus important. Mickey est une chouette personne et un très bon footballeur. Il a encore une belle marge de progression et c’est le plus important pour lui".

Balikwisha fait partie des nombreux transferts réalisés par l’Antwerp durant ce mercato. Les Liégeois affronteront donc une équipe bien différente de celle qu’ils avaient rencontrée la saison dernière : "On va analyser ça. On a eu la semaine un peu coupée avec le jour libre de jeudi, on a aussi bien travaillé physiquement les jours précédents donc je pense qu’on va rentrer dans le match ce vendredi".

Mais le gardien sait déjà une chose, ce ne sera pas un match facile malgré le début de saison très moyen des Anversois : "Ils sont sur un 0/6 mais ça reste l’Antwerp. Je pense que le recrutement se passe toujours généralement assez bien. Si on prend l’exemple de Genk la saison dernière, ils ont mal débuté aussi et au final on a tous vu la saison qu’ils ont fait donc ça ne veut pas dire grand-chose. On est toujours en début de saison où il y a un certain rodage donc je ne pense pas que le 0/6 pour eux devrait changer quelque chose. Ce serait un 0/6 en fin de saison ce serait différent. Ils ont des nouveaux joueurs, ils doivent s’adapter et il suffit d’un déclic pour eux. A nous de faire en sorte que ce ne soit pas ce dimanche".

Les Rouches ont également affiché un autre visage que celui de la saison dernière. Plus agressif, avec une meilleure mentalité et le travail semble payer : "On a toujours été une bande de potes et je pense qu’au fil du temps ça s’améliore et on construit petit à petit de plus en plus une équipe. Si on continue de la sorte, à jouer pour les autres, je pense qu’on est sur le bon chemin. On l’a vu notamment contre Genk et à Zulte c’est vraiment ce qui frappait sur le terrain. Contre Genk on a montré un bon niveau de jeu, contre Zulte un peu moins mais on est allé chercher cette victoire donc je pense que c’est ça qui a fait la différence".

Reste maintenant à confirmer que la mentalité affichée peut être gardée tout au long de la saison. Et ça commence dès ce dimanche avec la réception de l’Antwerp.