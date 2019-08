Konstantinos Laifis et Arnaud Bodart - © BRUNO FAHY - BELGA

Bodart et Laifis offrent un but gag à Mouscron - Standard - Mouscron - 18/08/2019 Arnaud Bodart et Konstantinos Laifis ont confectionné un but contre leur camp dimanche à la 51e minute du duel entre le Standard et Mouscron. Une mésentente sans conséquence puisque les Rouches, qui menaient 3-0 au moment de cette erreur, se sont imposés 4-1. Les deux équipiers se sont d'ailleurs regardés avec un petit sourire et se sont expliqués sereinement.