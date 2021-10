Blessin, sondé par le Standard : "c’est un club fantastique mais je ne suis pas un pompier"

Alexander Blessin est considéré comme l’un des meilleurs entraîneurs de Belgique. Son travail à Ostende – avec des moyens limités – est salué par tous. Les meilleurs éléments quittent la Côte mais lui est toujours là. Ce n’est pas par manque d’intérêt mais par choix. Le coach allemand ne partira pas s’il n’est pas convaincu à 100% par le projet. Dans une interview à Sport/Foot Magazine, il confie avoir été en contact de Sheffield United et avoir refusé de rejoindre le Standard.



Blessin, issu de la filière Red Bull, a amené le KVO aux portes du Top 4 avec un jeu séduisant et une vraie identité. Jack Hendry (FC Bruges), Jelle Bataille (Antwerp), Arthur Theate (Bologne) ou Andrew Hjulsager (La Gantoise) en ont profité pour se mettre en avant et décrocher un transfert. Le coach à la casquette est lui resté. Il a eu des offres mais une seule l’a vraiment tenté.



"Pour moi, il est important d’avoir les mains libres. Ce n’était pas le cas dans certains clubs. Je sens qu’ici je peux encore faire des erreurs sans être immédiatement puni. A quoi cela sert d’aller dans un club qui a beaucoup d’ambition mais où tu te retrouves sous le feu des critiques après deux défaites. La seule équipe qui m’intéressait était Sheffied United, car le football anglais me fascine. Sans le Brexit, il y aurait eu une chance que je franchisse cette étape", détaille Blessin à Sport/Foot Mag.



Voilà pour l’été. Au moins un club l’a sondé en cours de saison. Il reconnaît implicitement que le Standard l’a sondé pour remplacer Mbaye Leye. A la question "le Standard ne vous voulait pas ? Il a répondu : "c’est un club fantastique avec des supporters enthousiastes et une bonne école de jeunes, mais le timing doit aussi être le bon. Je ne suis pas un pompier. J’ai besoin d’une préparation pour construire l’équipe comme je le veux".



Blessin aime imprimer sa patte, sa philosophie et effectivement ce n’est pas évident de le faire dans l’urgence et avec la pression immédiate des résultats.