Birger Verstraete passe de La Gantoise à Cologne

Birger Verstraete quitte La Gantoise pour le FC Cologne, promu en première division allemande, où il s'est engagé jusqu'en 2023. C'est ce que le champion de la D2 allemande a annoncé ce lundi.

Verstraete, 25 ans, évoluait depuis janvier 2017 à La Gantoise. Il a totalisé 78 rencontres, avec six buts et trois passes décisives, sous le maillot des Buffalos. La saison passée, il a pris part à 42 rencontres, marquant cinq buts et délivrant trois assists.

Formé à Ostende, le médian a également joué au FC Bruges, à Mouscron et à Courtrai. En septembre 2018, il a débuté en équipe nationale, lors d'un amical en Ecosse (victoire 0-4). C'est à ce jour sa seule apparition sous le maillot des Diables Rouges.

"Le transfert à Cologne arrive au bon moment pour moi", a commenté Verstraete. "Le FC Cologne est un club de tradition avec de grandes possibilités et des supporters fidèles qui ont une excellente réputation en Belgique. Après les discussions avec la direction, il était clair pour moi que je voulais absolument rejoindre Cologne. Je suis sûr que je vais me plaire ici. J'ai hâte de rencontrer mes nouveaux équipiers et de jouer un rôle dans les succès du club."

En septembre 2018, le sélectionneur des Diables Rouges Roberto Martinez l'a appelé pour la première fois en équipe nationale. Il a effectué ses débuts sous le maillot des Diables Rouges lors de l'amical en Ecosse (victoire 0-4).