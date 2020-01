Bilan financier : le bon élève carolo

Concernant leur état de santé financier, tous les clubs de la Pro League ne sont pas logés à la même enseigne budgétaire, tant s’en faut. A l’heure où certains enregistrent des pertes de 27 millions (Anderlecht) ou de 8 millions (le Standard et l’Antwerp), le Sporting de Charleroi fait figure en revanche de très bon élève.

En effet, le club carolo présente un bénéfice d’exploitation de 5.174.000 euros dans ses comptes annuels au 30 juin dernier, soit une hausse de près de 715.000 euros par rapport à l’exercice précédent. Après impôt, le Sporting présente un bénéfice net de 3.488.383 euros. C’est d’autant plus remarquable que les comptes annuels des quatre dernières années sont tous en bénéfice pour un montant cumulé de plus de 9,4 millions…

Le duo Fabien Debecq (président)-Mehdi Bayat (administrateur- délégué) a donc bien travaillé, gérant le club en bons pères de familles, tant du point de vue financier que sportif. Si les moyennes d’assistance au stade demeurent toujours un peu décevantes par rapport au projet initial, la balance des transferts "in et out" est, elle, très positive. A cet égard, les départs de Kaveh Rezaei à Bruges, de Dodi Lukebakio à Watford ou surtout de l’attaquant nigérian Victor Osimhen au LOSC (12 millions) constituent de très bons exemples pour les dernières saisons.

Une prochaine et probable participation aux play-offs 1 cette saison devrait encore renforcer la bonne situation financière du club zébré qui peut aussi rêver d’une aventure européenne l’été prochain.