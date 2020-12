Bilan 2020, covid 19 et football belge (9/12) : Beerschot et OHL

275 millions d'euros de perte globale de revenus. En publiant la réalité implacable des chiffres, le 19 novembre dernier, la Pro League a objectivé les terribles conséquences financières de l'épidémie de covid-19 pour nos clubs professionnels.

Aujourd'hui, nos clubs sont face à une nécessité de limiter les dépenses sur le marché de transferts, en faisant preuve d'une inventivité et d'une créativité maximales.

Y sont-ils parvenus ? Dans quelle mesure leurs ambitions sportives ont-elles été affectées par une perte de revenus exceptionnelle, dans tous les sens du terme ? Petit tour d'horizon subjectif en descendant le classement et en comparant les performances.

Les chiffres pris en considération ont été arrêtés au 17 décembre.

Beerschot

Saison 2019-2020 : D1B

Saison 2020-2021 : 28 points après 16 journées

Les "autres" Mauves sont également les autres révélations de la saison, avec OHL.

Promu dans les circonstances que l'on connaît, le Beerschot a, lui aussi, dû parer au plus pressé pour tenir son rang en D1A. Une D1A synonyme de miracle pour le club anversois qui, après de multiples avatars et changements de nom, avait dû repartir de 0. On n'oubliera pas qu'en 2014, il y a 6 ans à peine, il était sacré champion de… première provinciale. Ceci devant près de...12.000 spectateurs !

Comme OHL, le Beerschot figure parmi les 7 clubs de l'élite présentant une balance fiancière déficitaire dans ses transferts estivaux. Logique pour un promu. Mais, ici aussi, les dépenses ont été maitrisées. 3 millions € répartis sur deux joueurs : Eleke (qui revient seulement dans le coup après une blessure en octobre) et Suzuki (5 buts et 1 assist). Pour le reste, l'équipe dirigée par le jeune Hernan Losada (au Kiel depuis...2015 et qui a eu un rôle actif dans les différentes promotions du club) a pu tabler sur un prêt fructueux (Coulibaly, de Sheffield Utd) et sur le rendement exubérant de deux éléments phares de son groupe : l'ailier marocain d'origine néerlandaise Tissoudali (7 buts, 5 assists) et le médian autrichien devenu international Holzhauser (11 buts, 9 assists), l'un des grands candidats au prochain Soulier d'or, avec Onuachu, Vanaken et Refaelov. Ces deux joueurs sont arrivés libres...

Cette saison, le Beerschot n'a encore jamais quitté le Top 6 et, s'il vient d'enchaîner deux défaites consécutives pour la première fois, c'est peut-être aussi la faute à un covid qui commençait à le miner de l'intérieur…

Reste que, comme dans le cas d'OHL, la question est de savoir si le Beerschot pourra tenir la distance jusqu'au terme de la phase classique, sachant qu'il présente en plus des caractéristiques assez uniques à ce niveau : à la fois meilleure attaque (39 buts) et...pire défense (37 buts), de la série. Et des résultats sans doute légèrement supérieurs à la qualité moyenne de l'équipe

OHL

Saison 2019-2020 : D1B

Saison 2020-2021 : 29 points après 17 journées

C'est incontestablement l'invité-surprise du Top 4. A l'heure actuelle, ce promu de D1B serait en lice pour disputer les premiers "mini-play offs" de l'histoire de notre compétition, bataillerait pour le titre et...une place en Ligue des Champions !

En règle générale, les équipes promues aiment s'appuyer sur l'effectif qui a fait leur force la saison précédente. Car ces forces ont permis le succès et contribué à forger une dynamique positive. Tout juste les dirigeants se permettent-ils d'ajouter deux ou trois atouts supplémentaires pour tenir la distance un échelon plus haut.

Vu la particularité de cette promotion-ci, l'immédiateté des décisions prises en terme de format de compétition et le peu de temps pour s'y préparer, OHL a dû se lancer dans le championnat comme on plonge dans la gueule du loup.

OHL est l'un des 7 clubs de l'élite à présenter une balance déficitaire sur le marché des transferts car, en urgence, le club louvaniste a tout de même déboursé une petite somme (1,4 million €) pour les arrivées de Al-Tamari et de Malinov, sans oublier les 400.000 € dédiés au prêt de Jemelka.

La réussite de Leuven, cette saison, c'est un coach (Brys), une ossature (l'excellent gardien Romo, le précieux Kotysch, l'indispensable Hubert et ses 95% de temps de jeu), mais surtout un trio offensif de feu et parfaitement complémentaire : Mercier-Henry-Sowah. A eux trois, ces joueurs (qui évoluaient déjà ensemble un échelon plus bas) totalisent 41 actions décisives (Mercier 5 buts, 11 assists. Henry 12 buts, 3 assists. Sowah 6 buts, 4 assists). Un grand buteur, un grand passeur et un joueur aussi performant dans les registres. Aucun trio (même celui de Genk) ne fait mieux en terme de performance et d'efficacité.

Toute la question est de savoir si OHL pourra tenir la distance sur le long terme. On ne doute pas que l'ancrage belge de Leicester finira dans le Top 8 et disputera les Play Offs… Mais lesquels ?