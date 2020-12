Bilan 2020, covid 19 et football belge (4/12) : La Gantoise

275 millions d'euros de perte globale de revenus. En publiant la réalité implacable des chiffres, le 19 novembre dernier, la Pro League a objectivé les terribles conséquences financières de l'épidémie de covid-19 pour nos clubs professionnels.

Aujourd'hui, nos clubs sont face à une nécessité de limiter les dépenses sur le marché de transferts, en faisant preuve d'une inventivité et d'une créativité maximales.

Y sont-ils parvenus ? Dans quelle mesure leurs ambitions sportives ont-elles été affectées par une perte de revenus exceptionnelle, dans tous les sens du terme ? Petit tour d'horizon subjectif en descendant le classement et en comparant les performances.

Les chiffres pris en considération ont été arrêtés au 17 décembre.

La Gantoise

Saison 2019-2020 : 32 points après 17 journées

Saison 2020-2021 : 22 points après 17 journées (-10)

Actuellement, Gand est l'un des clubs "dont on parle". Probablement celui qui se situe...le moins, dans la continuité de sa dernière saison.

Qualifiés naguère de modernes, visionnaires, complémentaires, Ivan De Witte et Michel Louwagie sont passés cette saison pour les rois du gâchis et de l'emporte-pièce. Des dirigeants… dépassés, alors qu'il y a 5 ans, fiers de leur premier titre de champion de Belgique et de leur nouveau stade, ils marchaient sur l'eau...

Il faut dire que la chute de 10 points (!) du vice-champion, comparativement à la même période de jeu la saison dernière, s'explique notamment par de curieuses décisions faîtières. D'abord le licenciement (précipité sans doute) de Jess Thorup. Un homme très apprécié de son groupe, mais dont le manque de résultats en début de saison a provoqué une "réaction panique". C'est cette même panique qui semble avoir guidé la direction au moment de précipiter l'annonce du successeur : Laszlo Bölöni. Un homme tellement fidèle à ses idées (pour le dire avec euphémisme) qui a préféré ne pas voir ce qu'il pouvait tirer des qualités (énormes) du noyau mis à disposition, mais tenter l'impossible pour que celui-ci s'inscrive dans sa propre méthode. L'expérience a fait long feu, elle s'est achevée par un clash avec Yaremchuk, l'attaquant n'hésitant pas à clamer en public le mal tout le mal qu'il pensait de son coach… La direction gantoise a ensuite confirmé l'adjoint Wim De Decker comme principal. Mais les résultats ne répondant toujours pas à l'attente, elle a profité de la fin de convalescence de Hein Vanhaezebrouck pour ramener son homme providentiel au bercail.

Avec son expérience, sa philosophie de jeu et le style de joueurs mis à sa disposition, HVH a directement retrouvé la recette gagnante. Un premier revers en déplacement à Ostende, quelques jours à peine après son arrivée, un second un peu plus tard en Europa League. Mais ensuite, deux succès de rang dans une Ghelamco Arena qui lui rappelle tant de bons souvenirs. HVH a, visiblement, relancé "son" Gand, aidé par un Kums qu'il retrouve (seul rescapé de l'équipe championne avec Depoître) et un Odjidja qui rayonne à nouveau au milieu.

Vanhaezebrouck a fait le pari de rendre sa confiance à Bolat dans les buts (au détriment du trop peu charismatique Roef), s'appuie sur entrejeu d'expérience et des flancs performants (Mohammadi et Castro-Montès). Sans oublier, bien sûr, son très complémentaire duo d'attaque Yaremchuk (9 buts déjà) et Bukari (venus, comme Simon ou Kalou avant lui, de Trencin).

Gand semble être armé pour pouvoir remonter la pente, mais le retard pris par rapport aux premières positions rend presque illusoire la participation aux Play-Offs pour le titre.

Financièrement, sa saison s'annonce plus difficile que les précédentes, indépendamment même du covid. Notamment à cause de l'Europe, qui a plus coûté que rapporté, avec ce piteux bilan de...0/18 en Europa League, alors que le club espérait participer à la Ligue des Champions… Question mercato, Gand est, avec Genk, le club qui a le plus dépensé (17,5 millions € pour Nurio, Dorsch, Kleindienst et quelques autres) mais la balance est évidemment compensée par le départ de Jonathan David. Le Canadien a fait sauter la banque : 32 millions € pour partir à Lille. Le transfert sortant le plus cher de l'histoire du football belge (devant Doku et Tielemans) permet à Gand de ne pas (totalement) voir la vie en noir…