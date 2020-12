Bilan 2020, covid 19 et football belge (2/12) : Mouscron et Eupen

275 millions d'euros de perte globale de revenus. En publiant la réalité implacable des chiffres, le 19 novembre dernier, la Pro League a objectivé les terribles conséquences financières de l'épidémie de covid-19 pour nos clubs professionnels.

Aujourd'hui, nos clubs sont face à une nécessité de limiter les dépenses sur le marché de transferts, en faisant preuve d'une inventivité et d'une créativité maximales.

Y sont-ils parvenus ? Dans quelle mesure leurs ambitions sportives ont-elles été affectées par une perte de revenus exceptionnelle, dans tous les sens du terme ? Petit tour d'horizon subjectif en descendant le classement et en comparant les performances.

Les chiffres pris en considération ont été arrêtés au 17 décembre.

Mouscron

Saison 2019-2020 : 22 points après 17 journées

Saison 2020-2021 : 14 points après 17 journées (-8)

A l'instar d'Eupen, Mouscron souffre d'un déficit d'image et d'ancrage au sein de sa propre région. Coincé entre la concurrence flamande (Courtrai et Waregem ne sont qu'à un jet de pierre) et la concurrence nordiste (incarnée par le géant lillois), Mouscron peine à exister, d'autant que son identité a été encore un peu plus troublée ces dernières par les jeux d'agents qui se déroulaient à sa tête. Mouscron n'incarnait guère plus qu'une gare de triage pour mercenaires, bien loin de la flamboyance wallono-picarde propres aux années Detremmerie, quand des tauliers comme Besengez ou Dugardein propageaient au Canonnier un ressourçant esprit de clocher.

Le rachat du club, l'été dernier, par le président de Lille, Gérard Lopez, semblait de nature à rassurer. D'une part pour la pérennité du club en tant que telle, d'autre part pour la reconstitution d'une identité un peu plus "locale". Hélas pour Mouscron, il semblerait que rien ne lui soit jamais acquis ni facile. Avec l'annonce par Gérard Lopez de la revente du LOSC à un fonds d'investissement américain, le ciel s'assombrit à nouveau au-dessus de Mouscron. Ou, à tout le moins, préfigure-t-il encore de nouvelles zones de turbulence...

Sur le terrain cette saison, Mouscron ressemble à un miraculé. Avec un total de 9/36 conquis sous la houlette de Fernando Da Cruz et une impressionnante vague de covid ayant même conduit à la fermeture des installations mouscronnoises durant quelques jours, il ne fallait pas chercher plus loin le descendant désigné pour la fin de saison...

Et pourtant… L'impensable s'est produit. Avec un minimum de séances d'entraînement dispensées, le nouveau coach Jorge Simão a soufflé sur les braises et fait rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux… Partages contre Bruges et OHL, succès contre Saint-Trond et le Beerschot… Avec un 8/12 obtenu pour les 4 derniers matchs disputés au Canonnier, Mouscron a retrouvé points et confiance. Et un liant dans le jeu qu'on n'avait plus vu depuis Storck et Hollerbach.

L'arrivée de Nuno Da Costa n'est pas étrangère non plus à cette renaissance. Avec ses 5 buts (déjà) et des qualités techniques bien au-dessus de la moyenne, le Cap-Verdien entraîne toute son équipe vers le haut.

Cet été, 20 joueurs sont arrivés et 16 sont partis (!). Essentiellement des joueurs prêtés par le grand frère lillois, soit excédentaires dans le noyau du LOSC soit jeunes devant s'aguerrir dans un "vrai" championnat. Il était impossible et impensable que la sauce prenne directement, difficile aussi de rendre ces joueurs sensibles à un destin collectif de club, dès lors que leur avenir individuel dépend d'un autre.

Des transferts bien ciblés (Da Costa et Xadas), de même que la réintégration de valeurs sûres (Mohammed) ou la confiance rendue à certains (Bakic) permettent aujourd'hui au club d'oser croire que tout n'est pas encore perdu. Même si la bataille sera longue, âpre et que le sportif devra, une fois de plus, réussir à se développer sans (trop) tenir compte des nouveaux remous extra-sportifs à prévoir...

Eupen

Saison 2019-2020 : 16 points après 15 journées

Saison 2020-2021 : 20 points après 15 journées (+4)

Saison après saison, Eupen reste une curiosité de notre football professionnel. Seul club germanophone du pays, sans véritable ancrage local (à de rares fidèles près, le public local lui préfère la Bundesliga) et détenu, qui plus est, par les capitaux qataris d'Aspire… Présenté comme cela, l'AS Eupen, n'aurait vraiment que très peu d'attrait s'il ne proposait pas un jeu séduisant… Ce qui est à nouveau le cas cette année. Car, sans faire de bruit ni de tapage médiatique, le coach espagnol Bernat San José réussit plutôt du beau boulot au Kehrweg. Naguère relayé sur le terrain par Luis Garcia, l'Espagnol a réussi à bâtir une équipe séduisante, ce qui ne semblait pas gagné d'avance vu les...14 transferts entrants réalisés cet été. Si tous n'ont pas été couronnés de succès (Vazquez notamment), les autres se sont remarquablement intégrés.

Lors du dernier match disputé par Eupen au Beerschot, 8 titulaires n'étaient pas encore au club l'année dernière, et il est rare que des mayonnaises composées d'autant d'ingrédients neufs, prennent au premier coup de fouet.

Pour se renforcer au profondeur, Eupen n'a pas hésité à dépenser 3,5 millions € (pour Amat, Kayembe, Peeters, Koné, Agbadou). Le prix à payer pour renforcer chaque ligne et former un ensemble bizarrement harmonieux, porté par un Adriano (4 titres de champion d'Espagne et 2 Ligues des Champions) dont les 36 ans et le glorieux passé n'empêchent pas de se donner entièrement à son nouveau club, ce qui ne semblait pas aussi évident lors de sa signature.

Le club a beau avoir convaincu Prevljak de revenir une deuxième fois au Kehrweg (et sous la forme d'un transfert définitif cette fois), il marque peu. 18 buts, c'est la deuxième plus mauvaise attaque derrière Mouscron. En revanche, il défend très bien. Le maintien ne posera aucun souci. En revanche, viser beaucoup plus haut semble aléatoire, à moins de ne réussir une vraie série…