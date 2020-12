Bilan 2020, covid 19 et football belge (11/12) : Genk

275 millions d'euros de perte globale de revenus. En publiant la réalité implacable des chiffres, le 19 novembre dernier, la Pro League a objectivé les terribles conséquences financières de l'épidémie de covid-19 pour nos clubs professionnels.

Aujourd'hui, nos clubs sont face à une nécessité de limiter les dépenses sur le marché de transferts, en faisant preuve d'une inventivité et d'une créativité maximales.

Y sont-ils parvenus ? Dans quelle mesure leurs ambitions sportives ont-elles été affectées par une perte de revenus exceptionnelle, dans tous les sens du terme ? Petit tour d'horizon subjectif en descendant le classement et en comparant les performances.

Les chiffres pris en considération ont été arrêtés au 17 décembre.

RC Genk

2019-2020 : 22 points après 16 journées

2020-2021 : 31 points après 16 journées (+9)

Que des chambardements dans cette équipe de Genk qui, cette saison, en est déjà à son...3è coach. 5 matchs pour Hannes Wolf avant son licenciement, 5 matchs pour Jess Thorup avant son départ inopiné. 4 matchs pour John Van den Brom. Avec, entre les coups, de courts intérims assurés par Domenico Olivieri.

Malgré ces mois chahutés, le champion 2018-2019 a spectaculairement redressé la barre, tant en terme de points que de qualité de jeu.

L'été dernier, conséquence de ventes records de la saison précédente (76 millions € perçus pour Berge, Trossard, Malinovskyi, Samatta et Aidoo) et des revenus générés par le Ligue des Champions, le Racing a été le club belge le plus prodigue sur le marché des transferts. Au total : un plus de 17 millions € déboursés pour Muñoz, Dessers, Toma, Arteaga ou Kouassi.

A l'exception du Colombien (venu rejoindre ses compatriotes Lucumi et Cuesta), aucun de ces joueurs n'a pourtant réussi à devenir titulaire. La force de Genk est plutôt venue d'une meilleure utilisation du potentiel existant (Hrosovsky), de la confiance et d'un niveau individuel retrouvés (Ito, Bongonda, Maehle), de l'explosion d'un potentiel (Onuachu) et d'un système tactique (3-4-3) mis en place par Thorup et probablement le mieux adapté aux qualités du noyau.