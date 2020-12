Bilan 2020, covid 19 et football belge (10/12) : Charleroi

275 millions d'euros de perte globale de revenus. En publiant la réalité implacable des chiffres, le 19 novembre dernier, la Pro League a objectivé les terribles conséquences financières de l'épidémie de covid-19 pour nos clubs professionnels.

Aujourd'hui, nos clubs sont face à une nécessité de limiter les dépenses sur le marché de transferts, en faisant preuve d'une inventivité et d'une créativité maximales.

Y sont-ils parvenus ? Dans quelle mesure leurs ambitions sportives ont-elles été affectées par une perte de revenus exceptionnelle, dans tous les sens du terme ? Petit tour d'horizon subjectif en descendant le classement et en comparant les performances.

Les chiffres pris en considération ont été arrêtés au 17 décembre.

Charleroi

2019-2020 : 32 points après 17 journées

2020-2021 : 30 points après 17 journées (-2)

A deux points près, le Sporting de Charleroi réalise un parcours similaire à celui de l'année dernière à pareille époque. Mais le chemin parcouru pour obtenir ce total diffère grandement : 9/18 la saison dernière pour entamer le championnat, 18/18 cette saison-ci. Un sans-faute interrompu le 27 septembre lors d'un déplacement à Mouscron, et perturbé ensuite par l'élimination européenne des œuvres de Poznan. Les Zèbres rêvaient d'un retour en poules de l'Europa League, l'échec de cet objectif a très certainement coûté de l'influx en championnat. Mais après le fléchissement d'octobre et novembre (4/21), il semble que la courbe soit à nouveau repartie dans le bon sens.

>> LIRE AUSSI : Le bilan du Beerschot et d'OHL

Le retour de blessure de Bruno (en attendant celui de Diandy), l'apparition de Teodorczyk (en attendant celle de Flanagan) vont stimuler la concurrence au sein du groupe et contraindre Karim Belhocine à faire des choix, lui qui, dans la première partie de saison, s'en est surtout tenu à un onze de base quasiment immuable.

Sur le marché des transferts, le Sporting présente une balance largement bénéficiaire. Les départs de Nurio (à Gand) et de Busi (à Parme) ont rapporté 13,5 millions €. Dans l'autre sens, les seuls transferts "payants" ont été ceux de Van Cleemput (Malines) et Goranov (Levski Sofia). 1,35 million € à eux deux.

>> LIRE AUSSI : Le bilan d'Anderlecht

Mehdi Bayat peut dormir sur ses deux oreilles, un œil entrouvert sur la saine trésorerie de son club. Charleroi ne vit pas au-dessus de ses moyens, sa vision porte à long terme (même si Gillet ne sera pas éternel et si Rezaei, Berahino ou Teodorczyk ne sont que des prêts) et son ambition sportive s'affirme de saison en saison. Tout juste pourra-t-on regretter qu'il n'y ait pas davantage de jeunes intégrés au noyau A, dans les 18 et dans les 11. Cela commençait à être le cas de Ken Nkuba, malheureusement le jeune médian carolo a été frappé par la malchance…