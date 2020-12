Bilan 2020, covid 19 et football belge (1/12) : Saint-Trond, Malines et Waasland

275 millions d'euros de perte globale de revenus. En publiant la réalité implacable des chiffres, le 19 novembre dernier, la Pro League a objectivé les terribles conséquences financières de l'épidémie de covid-19 pour nos clubs professionnels.

Ces chiffres proviennent d'une comparaison entre les déclarations TVA des clubs de Pro League, pour la période de mars à septembre 2019 (568 millions € déclarés) et de mars à septembre 2020 (293 millions € déclarés).

Une diminution de près de 50%, due notamment à la perte presque complète des revenus liés aux jours de match (en particulier le ticketing, l’hospitality et le catering), et à la baisse des revenus liés au sponsoring. Une diminution qui prouve la nécessité pour les clubs de pouvoir s'appuyer sur des revenus fixes liés à leurs contrats structurels, et à ceux conclus par la Pro League (le principal étant forcément celui des droits TV), ainsi que la nécessité de limiter les dépenses sur le marché de transferts, en faisant preuve d'une inventivité et d'une créativité maximales.

Nos clubs y sont-ils parvenus ? Dans quelle mesure leurs ambitions sportives ont-elles été affectées par une perte de revenus exceptionnelle, dans tous les sens du terme ? Petit tour d'horizon subjectif en descendant le classement et en comparant les performances.

Les chiffres pris en considération ont été arrêtés au 17 décembre.

Saint-Trond

Saison 2019-2020 : 19 points après 16 journées

Saison 2020-2021 : 11 points après 16 journées (-8)

Lors de leur prise de pouvoir au Stayen, les investisseurs japonais de Saint-Trond s'étaient fixés un objectif ambitieux et à relatif court terme : une participation aux play-offs endéans les 3 ans. On peut déjà écrire que cet objectif ne sera pas rencontré vu la position de lanterne rouge et les...18 points de retard déjà concédés sur le 4e classé.

Cette saison, Saint-Trond n'a fait que plonger dans les profondeurs du classement. Le début n'était pas mauvais (5/12), mais rétrospectivement on se rend compte qu'au 29 août, le club avait déjà quasiment pris la moitié des points qu'il totalise aujourd'hui...

Les deux seules victoires trudonnaires ont curieusement été conquises contre...Gand et le Standard. Alors que le club boucle une triste série de 2/18...

Les départs de Bushiri, Endo, De Smet, Botaka et, surtout, De Bruyn, n'ont pas été compensés. Car, dans l'autre sens, les arrivées de Filippov, Cacace, Durkin et Caufriez (4,7 millions € à eux quatre tout de même) s'assimilent à des flops (surtout les trois premiers…).

Saint-Trond est devenu une équipe sans âme et sans génie. Même son vieux synthétique rapé n'inquiète plus grand-monde excepté les médecins...

Dans ce contexte morose, seuls Suzuki et Nazon parviennent à faire illusion avec leurs 5 buts personnels. Mais cela ne suffit pas à tirer l'équipe vers le haut. Le mercato hivernal sera essentiel pour les Canaris qui, rappelons-le, avait pris part aux premiers play-offs de l'histoire en 2009-2010, avant de chuter en D2, puis de remonter au sein de l'élite il y a 5 ans...

Malines

Saison 2019-2020 : 27 points après 16 journées

Saison 2020-2021 : 14 points après 16 journées (-13)

C'est clairement la plus lourde chute… 13 points de moins que l'an dernier à pareille époque. La dégringolade est spectaculaire et permet de rappeler que, la saison dernière, Malines a lutté jusqu'au bout pour participer à des Play-Offs 1 qui n'ont jamais eu lieu...

Avec Bruges et le Standard, Malines possède l'un des meilleurs et plus fervents publics du pays. Le huis-clos lui a-t-il coûté des points ? Probable, mais l'explication ne réside pas uniquement là.

A l'exception de Swinkels ou Van Cleemput, aucun cadre n'a pourtant quitté le navire… Le transfert de Kaboré vers Manchester City pour 4,5 millions € (City qui le prête cette saison à Malines) a même apporté pas mal de beurre dans les épinards.

Et il en ira encore de même pour Vranckx la saison prochaine à Wolfsburg (8 millions € promis…).

Où le bât blesse-t-il alors, alors que des joueurs comme Peyre, Storm, Schoofs ou Hairemans sont toujours là, sans même parler du retour de Defour dans sa ville et son club d'origine ? Mystère...

Mais même si elle est actuellement critique, on est prêt à parier que le KaVé ne laissera pas sa situation sportive s'enliser davantage...

Waasland-Beveren

Saison 2019-2020 : 11 points après 17 journées

Saison 2020-2021 : 18 points après 17 journées (+7)

Waasland-Beveren… a l'énoncé de ce nom, les dirigeants de la Pro-League attrapent de l'urticaire. Car voilà le club qui, au prix de nombreux recours, leur a provoqué tant de nuits blanches… Farouchement opposé à une 30e journée qu'il pensait lui être fatale, il en a ensuite contesté l'annulation avant de plaider pour son maintien et de provoquer le maelström que l'on connaît...

Avec son 3/21 initial, le club waeslandien semblait poursuivre sur sa lancée en début de saison. Mûr pour la D1B, à nouveau… Bien moins fort que les promus OHL et Beerschot notamment. Puis, miraculeusement, peut-être poussé par le réveil de Mouscron, Waasland a entamé une belle série : 14/27, carrément l'une des plus belles de l'élite… De quoi remettre en doute quelques certitudes et afficher un bilan chiffré bien meilleur que l'année dernière à pareille époque.

Financièrement, Waasland n'est évidemment pas le genre de club à pouvoir s'asseoir sur un confortable matelas. Raison pour laquelle, comme à Courtrai, Malines, Zulte-Waregem, Mouscron ou… Bruges, aucun euro n'a été dépensé en transfert. Wuytens, Efford, Mandjeck, Leuko,... Tous sont arrivés libres. Tandis que les attaquants Sinani (Norwich, 2 buts) et Frey (Fenerbahce, 2 buts) ont débarqué sous forme de prêt. Dans l'autre sens, le club a fait une plus-value sur Caufriez (Saint-Trond) et Foulon (Bevenento).

Si le club ne peut s'appuyer sur une défense fiable (la pire du royaume derrière l'excentrique Beerschot), il peut en revanche compter sur une belle et saine concurrence devant. Car, outre Sinani et Frey, Waasland peut s'appuyer sur un talent émergent (Koita, 6 buts, très en vue ces dernières semaines) et un jeune belge prometteur (Heymans, ex-Lommel, 7 buts et...co-meilleur buteur de l'élite en début de championnat !).

Cela pourra-t-il lui suffire à éviter une place de barragiste ou, pire, de descendant direct ? Possible. Mais dans le cas inverse, on sait que le club n'est jamais avare en astuces…