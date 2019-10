Bientôt une BeNeLeague ? "Impossible à court terme", juge la Fédé néerlandaise

Croonen sur la BeNe League: "Il y a un besoin sportif mais ce n'est pas pour tout de suite" -... Interrogé à ce sujet par Belga samedi, le président de la Pro League - et de Genk - Peter Croonen, s'est montré plus prudent. "Il n'y a aucun planning établi", a-t-il ainsi assuré. "Seulement une volonté d'avancer après avoir eu la confirmation de la faisabilité du projet. On entre certes dans une phase plus concrète, mais toujours sur la base d'hypothèses de travail et de simulations. Rien n'est encore fixé..."