Besnik Hasi sur le banc de La Gantoise après Laszlo Boloni ?

En juillet dernier, Besnik Hasi prolongeait son contrat avec la formation d'Al Raed en Arabie Saoudite pour une saison. L'Albano-kosovar de 48 ans, ancien T1 d'Anderlecht, travaille au club de la ville de Buraidah depuis l'été 2018. Ses assistants belges Steven Vanharen et Bernd Thijs resteront également un an de plus au Moyen-Orient.

Besnik Hasi a été entraîneur dans le passé d'Anderlecht d'abord comme adjoint (2008-2014) puis T1 (2014-2016), du Legia Varsovie (2016) et de l'Olympiakos (2017).

L'ancien médian de terrain, ayant évolué notamment pour le RSCA, Genk ou le CS Bruges, pourrait prochainement rebondir en Pro League. En effet, la direction de La Gantoise s'intéresse à son profil et pourrait placer l'Albanais de 48 ans sur son banc en remplacement de Laszlo Boloni, l'erreur de casting selon le président Ivan De Witte.