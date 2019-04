Bertrand Crasson et Emile Mpenza avant le Clasico : "Qui a plus à perdre ?"

Anderlecht - Antwerp: Le résumé - Play-off 1 - Journée 3 - 07/04/2019 Battus par Genk et Bruges lors des deux premières journées des play-offs I, Anderlecht n'a pas fait mieux en s'inclinant face à l'Antwerp (1-2) ce dimanche, lors de la 3ème journée. 0 sur 9, c'est un bilan qu'Anderlecht n'a jamais livré en ouverture des play-offs. Les Mauves marquent donc clairement le pas dans la course à la 4ème place et aux places européennes. L'Antwerp s'envole et possède maintenant 5 points d'avance sur les Mauves. Les Anversois reviennent à deux points du Standard et à trois du FC Bruges alors que ces deux équipes s'affrontent ce lundi.