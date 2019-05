Bernd Storck nie son arrivée au Hertha Berlin

L'entraîneur de Mouscron Bernd Storck a nié dimanche l'information avancée dans Le Soir : l'imminence de son arrivée à la tête de l'Hertha Berlin. Selon le quotidien bruxellois, Storck, 56 ans, succèdera à Pal Dardai la saison prochaine. "Cela n'a pas de sens", a dit Storck au Berliner Morgenpost dimanche après-midi. "Je n'ai parlé à personne et personne ne m'a parlé."

Après 4 saisons et demi, Dardai va quitter son poste de T1 dans la capitale allemande. Le Hertha est à la recherche d'un nouvel entraîneur depuis un certain temps déjà et il existe un lien clair entre le club de Bundesliga et Storck. De 1996 à 2002, Storck a travaillé comme adjoint du T1 Jürgen Röber, aujourd'hui directeur sportif de l'Excel Mouscron. Storck était le directeur sportif de la fédération hongroise puis a succédé à Pal Dardai en 2015 en tant qu'entraîneur national, ce dernier étant alors parti pour Berlin. Storck a emmené la Hongrie en huitièmes finale de l'Euro 2016 avant d'être éliminée sans discussion par les Diables Rouges.

Bernd Storck a débarqué chez les Hurlus au mois de septembre de l'année dernière. Il a succédé à Frank Defays alors que le club de Wallonie picarde occupait la dernière place du classement de la Jupiler Pro League. Il a très rapidement mené Mouscron hors de la zone de relégation. Son coup d'éclat fut son début de parcours après la trêve hivernale. Il a permis à Mouscron de rester invaincu jusqu'à la fin de la saison régulière s'offrant au passage des succès mérités contre le Club Bruges et Genk, entre autres. En revanche, depuis le début des play-offs 2, Mouscron n'a pas remporté la moindre victoire en six matchs et présente un bilan de un point sur dix-huit qui le place à la dernière place du groupe B.