Bernd Hollerbach succède à Bernd Storck à Mouscron

L'Excelsior Mouscron tient son nouvel entraîneur. L'heureux élu s'appelle Bernd Hollerbach. Il a signé un contrat de deux ans et sera présenté à la presse ce jeudi.



Les Hurlus misent sur une certaine forme de « continuité » puisque comme son prédécesseur il se nomme Bernd et est Allemand.



Hollerbach, 49 ans, possède un CV intéressant. En tant que joueur, il a évolué à Sankt Pauli, Kaiserslautern et Hambourg. Après sa carrière de back gauche (200 matches en Bundesliga), il a entamé sa reconversion comme entraîneur.



Il l'était l'adjoint de Felix Magath à Wolfsburg quand le club a été champion d'Allemagne. Il a entraîné le Wurzburger Kickers (en D2 allemande) pendant trois ans. Il a aussi dirigé Hambourg l'espace de 7 matches en 2018.