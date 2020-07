Benjamin Nicaise : "Il va falloir préparer les joueurs à peut-être jouer sans la ferveur du 12e homme"

Le Standard, comme les autres clubs de Pro League, a pris connaissance ce mercredi du calendrier de la saison à venir. Le club commencera la saison par la réception du Cercle de Bruges… Mais le calendrier ne retenait pas toute l’attention des acteurs présents, impatients de savoir s’ils pourront ou non compter sur la présence de leur public.

Benjamin Nicaise, Team Manager du club liégeois : "J’espère que cette année on pourra jouer contre tout le monde, et que le championnat ne sera pas terminé plus tôt. En ce qui concerne les matches, on va les préparer du mieux possible avec les aléas de la période qui nous incombe.. Avec le Coronavirus. On verra si on a ou non un public. On sait que chez nous le douzième homme est très important donc il va falloir préparer les joueurs à peut-être jouer sans cette ferveur-là à domicile."

Concernant la nouvelle formule du championnat, Benjamin Nicaise : "On s’adapte. On est dans une crise sanitaire mondiale et inédite. Le football n’est pas au-dessus des lois… Vu les timings qui ont été réduits, la formule du championnat a été changée. La saison prochaine on aura des Playoffs à quatre. Quand on voit que l’année dernière il y avait huit à neuf équipes qui pouvaient prétendre au top six… Ces mêmes équipes vont cette année prétendre au top quatre. Ce sera encore plus serré."