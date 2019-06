Benat San José succède à Claude Makélélé à Eupen

Eupen a officialisé l’arrivée de son nouvel entraîneur. Il s’agit de l’Espagnol Benat San José. Il a signé un contrat de deux ans.



Il sera déjà à pied d’œuvre ce mardi puisqu’il dispensera son premier entraînement en matinée avant d’être présenté à la presse dans le courant de l'après-midi.



San José succède à Claude Makélélé, qui a quitté ses fonctions après deux saisons, sur le banc eupenois.



San José a commencé sa carrière d’entraîneur chez les jeunes à la Real Sociedad. Il a ensuite pris la direction du Golfe où il a dirigé Al Ittihad (U23), Ittihad et Al Ettifaq. A 36 ans, il a traversé l’Atlantique pour exercer au Chili (Antofagasta et Universidad Católica) et en Bolivie (Bolivar). Il a été champion en 2018 avec le CDUC. Il était en poste à Al-Nasr jusqu’au 30 mars dernier.