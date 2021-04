Benat San José quitte son poste à Eupen, Luis Garcia cité comme remplaçant

Benat San José, dont le contrat expire fin juin, ne sera plus l’entraîneur d’Eupen la saison prochaine, a annoncé le club germanophone. L’Espagnol n’a pas souhaité prolonger l’aventure chez les Pandas.



"Beñat San José ne poursuivra pas son travail d'entraîneur en chef de la KAS Eupen. La KAS Eupen avait offert à l'entraîneur espagnol un prolongement de son contrat après la fin de cette saison. Après mûre réflexion, Beñat San José a décidé de relever à ce moment important de sa carrière un nouveau défi après deux ans passés à la KAS Eupen".



Le nom de son successeur circule déjà du côté du Kerhweg. Luis Garcia, ancien joueur emblématique du club, est cité avec insistance.



Benat San José, arrivé en le 1er juillet 2019, a dirigé 68 matches à Eupen. Il affiche un bilan de 22 victoires, 19 partages et 27 défaites.



Il a assuré le maintien lors de sa première saison (13e). Malgré des ambitions revues à la hausse, son deuxième exercice n’a pas été marqué par une plus grande réussite (12e).



Luis Garcia, 182 matches au compteur avec les Pandas, n’a laissé que des bons souvenirs à Eupen. Parti à la retraite il y a deux ans, il avait quitté la cité germanophone. Il a entamé sa reconversion en tant qu’entraîneur.