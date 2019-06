Belhocine, un profil adapté à la dimension familiale de Charleroi

Au départ Charleroi visait Hein Vanhaezebrouck, il obtient finalement son ex-adjoint à Anderlecht. Karim Belhocine a 41 ans, à Bruxelles il avait le profil du T2 fidèle et travailleur mais aussi proche de ses joueurs et convivial. Un profil adapté à la dimension familiale de Charleroi.



Charleroi qui recherchait aussi un profil semblable à Felice Mazzu, mais au Mazzu d’aujourd’hui, en clair un coach rompu au haut niveau et ambitieux, à l’image du club du subtop qu’est devenu le Sporting zébré.

T1 mauve intérimaire après les C4 de Vanhaezebrouck et Rutten, Belhocine avait pris goût à la fonction et voulait jouer sa carte personnelle, plutôt que de se noyer dans le staff XXL de Kompany à Neerpede. Pour Anderlecht, c’est une manière aussi de se libérer d’un autre client de Mogi Bayat, qui du même coup marque à nouveau son empreinte à Charleroi, comme il le fait aussi de plus en plus au Standard.

D’autant que Frank Defays, nouveau T2 au Pays Noir, émarge aussi au portefeuille de Bayat. Defays, ex-capitaine emblématique du Mambour, maintes fois annoncé dans le passé dans le staff zébré. Le retour de Capi est aujourd’hui chose faite. Un retour tranquille comme T2 après sa mauvaise expérience de T1 à Mouscron.