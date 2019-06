Belhocine : "Un challenge qu'on devait relever et qui m'a tout de suite emballé"

Karim Belhocine a été officiellement intronisé dans ses fonctions de coach principal à Charleroi, ce lundi.



Pour son premier "vrai" poste de T1, l’ancien défenseur aura la lourde tâche de succéder à Felice Mazzu, qui a incarné le club au cours des six dernières années. "Il a fait grandir ce club. Il a fait un travail extraordinaire ici. Lui succéder n’est pas simple. Je suis venu ici pour faire mon travail, dans la continuité de ce qui a été fait avant. C’était un challenge qu’on devait relever et qui m’a tout de suite emballé. On va essayer de respecter ce qu’il a fait et de garder toutes les bonnes choses qu’il a apportées à ce club. Et si on peut apporter quelques ingrédients pour améliorer les choses on le fera. En toute humilité", a confié Karim qui avait dirigé son premier entraînement dans la matinée. "Ce n’est pas le fait d’être T1 qui m’intéressait. Si je n’avais pas senti le projet, l’envie de travailler et de grandir ensemble, je ne l’aurais pas fait."



Intérimaire à deux reprises à Anderlecht cette saison et formé à l’école Hein Vanhaezebrouck, comme joueur (Gand) puis comme adjoint (Anderlecht), Belhocine avait été intégré au staff XXL de Vincent Kompany. Il a finalement choisi de tenter sa chance comme coach principal au sein d’un autre Sporting. "Je me sentais très bien à Anderlecht et je pense que les gens m’appréciaient. J’étais bien dans mes nouvelles fonctions. Maintenant quand vous avez l’occasion d’être T1 au Sporting de Charleroi, quand Monsieur Bayat vous parle de projet et de la passion que lui et le président mettent, vous avez envie de foncer et de rendre la confiance qu’on vous apporte. Quand j’ai envie de faire quelque chose, je fonce".



Vince The Prince a compris la décision de celui qui devait être son adjoint. "C’est la première personne à qui j’ai dit que j’étais en discussion avec Charleroi. Il m’a répondu qu’il était très content de m’avoir dans son staff et qu’il aimerait que je reste. Il m’a aussi dit que dans la vie il y avait des opportunités qu’on doit saisir. Il a ajouté 'si tu penses que c’est la meilleure chose pour toi, je serai derrière toi'. Travailler avec Vincent, cela aurait aussi été une belle opportunité parce que cela aurait aussi été travaillé avec les idées de Guardiola (le coach de Kompany à City, ndlr). J'ai reçu des messages très gentils et très touchants des joueurs d'Anderlecht, notamment des jeunes. Mais aucun ne m'a proposé ses services."