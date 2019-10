Belhocine : "Rester concentrés pour à la fin, si c’est possible, rejoindre les PO1"

Charleroi a réalisé une prestation complète face au Cercle de Bruges, empochant de cette façon les trois points. Le coach était satisfait de la victoire et de l’esprit d’équipe, mais ne voit pas dans cette victoire des raisons d’emballement.

Karim Belhocine, le coach carolo, était satisfait du travail de ses joueurs : "On a concrétisé nos occasions et dans les reconversions on a été très bon, avec des joueurs qui vont vite et qui ont fait les bons choix. On a réussi à mener 0-3 à la mi-temps, après on pouvait gérer ce match-là."

Un match sans encaisser, ce n’est que le deuxième cette saison pour Charleroi : "C’était important. On en avait parlé avant le match. Plus qu’une clean-sheet, je trouve que les joueurs se sont battus. Ils y ont mis leur tête, leur corps, ça, c’est de bon augure parce que ne jamais vouloir se laisser battre c’est quelque chose sur lequel on peut construire pour la suite."

Charleroi est actuellement neuvième. Si le club garde des ambitions, il veut avant tout se concentrer sur les objectifs les plus proches : "Cette semaine, on va penser au match de Mouscron. Et puis, match par match, on verra si on peut aller grappiller les Playoffs 1 mais bon Charleroi est un club ambitieux donc on veut aller le plus haut possible. Mais en même temps, on se doit de rester concentrés pour à la fin, si c’est possible, rejoindre les PO1"