Belhocine : "Remettre les joueurs sur les rails parce qu'ils le méritent humainement"

Karim Belhocine a vécu une bien triste soirée pour sa première sur le banc d’Anderlecht en tant qu’entraîneur principal. Balayés par les Hurlus, les Mauves ont semblé résignés et abattus. Une situation qui laisse un goût amer au coach anderlechtois.

"On a préparé beaucoup de choses pendant la semaine mais quand on prend un but aussi rapidement et un deuxième but venu d’ailleurs, ça devient difficile. Quand vous êtes dans une spirale négative et qu’en plus votre adversaire fait un de ses meilleurs matches, c’est très difficile, souffle Belhocine au micro de la Pro League. Mais on n’a pas abandonné. En première mi-temps, ils nous ont posé beaucoup de problèmes. Après, j’ai vu une bonne réaction en seconde période. Dans l’envie et la mentalité, on était là mais on doit pouvoir faire beaucoup mieux. Il y a eu beaucoup trop de pertes de balle mais c’est le problème avec une équipe qui doute. On croit parfois qu’en 5-6 jours on peut tout changer mais, malheureusement, quand le mal est plus profond, ça prend plus de temps."

Et l’actuel T1 bruxellois de conclure avec émotion : "Le problème pour moi, c’est que j’ai besoin de temps mais que je n’en ai pas. Mais ce n’est pas moi le plus important. Le plus important c’est qu’on puisse inverser cette situation avant la fin décembre pour que les joueurs puissent repartir sur des meilleures bases en janvier. Quand je vois les joueurs abattus comme ça, ça me fait mal. Je vais me battre tous les jours pour qu’on puisse gagner ce dernier match et que je puisse partir - ou pas - sur un bon souvenir et surtout avec le sentiment de les avoir remis sur les rails parce que ce sont des garçons qui le méritent, sur le plan humain. Si je peux faire cela, je le ferai de tout mon cœur."