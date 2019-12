Belhocine : "Quand on ne peut pas gagner un match, il faut savoir ne pas le perdre"

Charleroi n’a pu faire mieux qu’un partage à Anderlecht ce dimanche. De quoi nourrir quelques regrets, mais pas seulement car il s’agit d’un bon résultat pour les zèbres qui auraient pu encaisser en fin de match. Les Carolos restent surtout sur un 20 sur 24, un très bon bilan.

Karim Belhocine, coach de Charleroi, ne savait pas trop sur quel pied danser en fin de match : "J’éprouve quand même un sentiment mitigé. Anderlecht nous a posé beaucoup de problèmes et s’est créé des occasions, on en a eu aussi en reconversion et on devait faire beaucoup mieux. Mais quand on prend un point à Anderlecht on doit quand même être satisfait. Même si on aurait pu revendiquer mieux. Quand on ne peut pas gagner un match, il faut savoir ne pas le perdre. Et c’est ce qu’on a fait."

Charleroi ne réalise pas là une mauvaise opération face à ses concurrents directs en haut du classement… "Je crois surtout que si on avait gagné, on aurait fait une très belle opération par rapport au match de Malines et pour d’autres raisons. Mais on ne doit pas faire la fine bouche, on reste sur une série d’invincibilité. On va analyser ce qui a été, essayer de corriger ce qui n’a pas été. Il y avait beaucoup de fatigue avec ces trois matches en huit jours mais je suis satisfait de la mentalité et de l’envie de ces gars de toujours aller vers l’avant." Il ajoute : "Je suis quand même fier de ces garçons !"

Le coach carolo l’admet, cette rencontre restait spéciale pour lui qui est resté à Anderlecht pendant près de deux ans. "C’est clair que c’est un petit peu particulier, mais ce n’est pas moi le plus important. Le plus important c’est que ces garçons ont envie de continuer leur série. On a eu un petit coup d’arrêt parce qu’on n’a pas gagné mais on ramène un bon point."