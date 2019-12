Belhocine : "plus je découvre ce groupe, plus je l'apprécie et je veux faire le maximum avec"

"La première mi-temps était difficile, Ostende était bien regroupé et on jouait dans un faux rythme malgré l’ouverture du score. Mais en deuxième période, Ostende a dû sortir pour égaliser et nous, on a eu un jeu offensif en grâce ce soir. C’est bien on a 39 points et on peut partir avec un bon sentiment en vacances", a déclaré un Karim Belhocine, heureux, après la superbe victoire 5-0 de Charleroi face à Ostende lors de la 21e journée de Pro League.

Car le bilan du Sporting est fabuleux. Suite au départ de Felice Mazzu, on pensait que les Carolos devaient reconstruire et on n’attendait pas Charleroi aussi haut au classement.

"Je suis venu dans un club avec un entraîneur qui avait fait de très belles choses. Mais je venais confiant, avec des bases solides, dans un club avec des bases solides avec la confiance des dirigeants et surtout l’envie de travailler et de faire de belles choses", continue Belhocine.

Et d’ajouter : "Et plus j’ai découvert ce groupe, plus je l’apprécie et je veux faire le maximum avec. C’est une belle série et le plus difficile, c’est de prolonger ça. On va continuer à garder cet esprit de groupe qui nous rend service. Je suis quelqu’un qui a les pieds sur terre et je rêve d’aller le plus haut possible, sans tirer des plans sur la comète. On verra donc en fin de saison", a conclu le coach.

