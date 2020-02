Belhocine: "On veut montrer qu'avec les équipes d'en haut, on arrive à faire le poids"

Charleroi est reparti de l’Antwerp avec un bon point (1-1) et se rapproche de plus en plus d’une qualification pour les PO1. Un match apprécié par Karim Belhocine, malgré les difficultés liées au vent : "Oui, mais c’était pour les deux équipes. Il y a eu des occasions et le spectateur neutre a eu droit à un beau match. Malgré les conditions, on a vu un match de foot intéressant", a déclaré le coach de Charleroi à notre micro à l’issue de la rencontre.

Et d’ajouter sur le fait que son équipe a réussi à bousculer une équipe de l’Antwerp à domicile, là où d’autres ont eu du mal : "Je vous remercie de le faire remarquer parce que l’on a parfois l’impression de dévaloriser ce point pris. Ici ce n’est jamais facile. On veut montrer qu’avec les équipes d’en haut, on arrive à faire le poids. On essaye de se battre match par match ensemble."

Un bon point, mais qui ne permet pas encore à Charleroi de valider sa qualification pour les PO1. Mais au vu du classement, Charleroi est quasi sûr de figurer parmi les six meilleures équipes : "C’était un match engagé contre une belle équipe et ça nous met dans le bain pour la suite. On est bien engagé, je ne vais pas faire la fine bouche. On a eu des matches difficiles et il en reste. Mais on va faire le mieux possible pour aller dans les PO1", continue le coach.

Et de conclure sur la suite à donner avec son équipe : "Charleroi peut jouer l’esprit plus libre, mais c’est un peu traître de dire ça. L’équipe a bien joué sous pression. Il faut donc trouver l’équilibre et rester concentrer pour vouloir se battre dans chaque match. On doit aussi se dire que l’on ne joue plus avec le couteau sous la gorge. Si on trouve cet équilibre, ce sera le meilleur compromis."

Avec ce point, Charleroi reste 3e au général et possède 11 points d’avance sur Malines, 7e.