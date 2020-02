Belhocine : "On va essayer d'aller le plus loin possible avec nos moyens"

Le Sporting de Charleroi s’est offert une première victoire en 2020 samedi soir face à Zulte Waregem. Et de quelle manière ! Les Zèbres se sont imposés 4-0 et ont fait un grand pas vers la qualification aux playoffs 1. "On avait envie de faire plaisir au public et de montrer à beaucoup de monde que l’on n’était pas dans le trou", a souri Karim Belhocine après la rencontre.

"J’ai vu de la solidarité entre les joueurs dans les moments difficiles. Malgré une première mi-temps où l’on perdait des duels, on a su réagir en deuxième période et ça, c’est satisfaisant pour un entraîneur", a-t-il ajouté avant de conclure sur l’objectif playoffs 1. "On y verra un peu plus clair après le match de Malines. On pense uniquement à prendre match par match et à préparer la rencontre suivante. On va essayer d’aller le plus loin possible avec nos moyens."