Belhocine : "On ne va pas être champion, mais il y a encore des points à prendre"

Dimanche, sur le coup de 18h00, le FC Bruges recevra le Sporting d’Anderlecht dans le cadre de la sixième journée des play-offs 1. Soit un affrontement entre le deuxième et le cinquième de notre compétition, qui vient d’engranger sa première unité.

"C’est un match important si on veut encore revendiquer une place en Coupe d’Europe. On devra être à la hauteur de ce match spécial. On doit faire le maximum à chaque match et se battre ensemble. A domicile, ils sont costauds depuis des années. C’est une machine bien huilée à la maison. On travaille pour revendiquer quelque chose là-bas. On devra être organisé et être prêt à les concurrencer", a précisé Karim Belhocine en conférence de presse ce vendredi.

"Avec tout ce qui s’est passé cette année, le président a envie de poser des bases solides pour l’avenir. Les joueurs s’entrainent, il reste cinq matches et on a de la fierté. On se lève chaque matin pour essayer d’avoir des résultats. On ne va pas être champion, mais il y a encore des points à prendre. On fera le maximum pour remporter des points", a conclu l'actuel entraineur du RSCA.