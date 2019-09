Belhocine : "On doit tourner le bouton, mais demain on sera reparti"

Mauvaise opération pour Charleroi ce samedi soir lors de la 8e journée de Pro League 0-3 face à Saint-Trond. "Je pense que Saint-Trond est bien rentré dans le match. On a bien réagi en se créant quelques possibilités", a déclaré Karim Belhocine à notre micro à la fin de la rencontre.

Et le coach d’ajouter surtout sur les polémiques autour de l’arbitrage : "Je ne vais pas rentrer dans les détails sur le penalty non sifflé. Mais je ne connais aucun joueur qui, à trois mètres du but et qui peut frapper, se laisse tomber. Après il faut qu’on revoie les images. Mais l’arbitre n’a pas voulu consulter le VAR. Et puis Saint-Trond a ensuite joué en contre et avec leur vitesse il marque un but. Après, je ne peux pas reprocher de voir ou ne pas voir une action, mais quand il est appelé par le VAR, il doit être utilisé. Et ça aurait levé tous les doutes. Mais il faut poser la question à l’arbitre."

La suite, c’est Saint-Trond qui va en profiter, mais si Charleroi a essayé. Il faudra que les Carolos se remettent vite, car dès mercredi, Charleroi se déplace à Rupel Boom en Coupe de Belgique avant d’aller au Standard dimanche prochain.

"Ça va permettre de se remettre en selle tout de suite. Il y a beaucoup de déception, mais dès demain matin il faudra récupérer pour le match de coupe mercredi et pour aller au Standard dimanche prochain. On doit tourner le bouton, mais demain on sera reparti", conclu l’entraîneur Carolo.