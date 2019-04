Belhocine : "On doit prouver qu'on a une fierté, on ne peut pas finir avec un tel bilan"

Le FC Bruges a assuré l'essentiel face à Anderlecht. Grâce à son court succès (1-0), le Club continue à croire au titre à l'image de Clinton Mata . Au Sporting, cette nouvelle défaite fait mal. "C’est une victoire assez difficile. Mais on a pu aller la chercher, c’est le principal", souligne Mata. "Anderlecht est venu ici pour un point. Les Bruxellois fermaient les espaces. C’était à nous d’être patients pour trouver le bon moment pour marquer. On se concentre sur nous. Et on savait qu’on devait absolument gagner à la maison après deux résultats moyens (1/6). On devait montrer un autre visage que lors de ces matches." A quatre journées de la fin, le FCB compte six points de retard. "Tout est possible et j’y crois", martèle le défenseur brugeois.

Le ton est évidemment totalement différent dans les rangs bruxellois. "Ça a été une rencontre très compliquée pour nous. On a beaucoup défendu. Bruges a fait le jeu, a très bien joué et voulait cette victoire. Finalement, le Club l’a eue, malheureusement pour nous. Je pense qu’on doit apporter beaucoup plus offensivement pour pouvoir essayer de décrocher des victoires dans les prochaines semaines", analyse Alexis Saelemaekers.



"On a trop reculé et ça a été notre erreur", confirme Karim Belhocine. "On croit souvent qu’être organisé, c’est reculer et laisser des espaces à l’adversaire. Ce n’est pas le cas. Malheureusement, on l’a fait. Ils ont marqué ce but qui vient – en deux temps – sur une phase arrêtée. Bruges nous a quand même posé beaucoup de problèmes ce soir", concède le T1 intérimaire du Sporting.



Au-delà de la défaite, c'est l'impact offensif (3 buts en cinq matches) d'Anderlecht qui pose question. "Ce n’était pas assez", reconnait Belhocine. "On a été poussé dans nos retranchements. On a essayé de jouer le contre à fond. On perdait trop vite le ballon. On n’accompagnait pas les attaquants. On devait et on doit faire beaucoup mieux."



Le bilan chiffré (1/18) est indigne d'un club comme Anderlecht. "Bien sûr. Anderlecht mérite mieux. Il faut qu’on regarde ce qui n’a pas été pour rectifier les choses. Pour nos supporters, il va falloir vraiment se remotiver. C’est une saison à oublier. Mais on va quand même tout donner pour décrocher quelques victoires dans les matches qui arrivent", affirme Saelemaekers.



"Ce n’est pas normal", embraie son coach. "On doit tout faire pour renverser cela avant la fin du championnat. On doit prouver qu'on a une fierté et ne pas laisser aller les choses. On ne peut pas finir avec un tel bilan", conclut Belhocine.