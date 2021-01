Belhocine : "Mon équipe va réagir dès le prochain match, je n’en doute pas"

Karim Belhocine a assisté impuissant à la défaite 3-0 du Sporting de Charleroi face à celui d’Anderlecht mardi soir.

"Ce soir Anderlecht a été supérieur. Il est mieux rentré dans le match. On n’était pas assez bons dans la conservation du ballon et Anderlecht dans un bon jour. Après une telle première mi-temps, c’était difficile de pouvoir renverser la tendance. On est revenus avec de meilleures intentions en deuxième période mais ce n’était pas suffisant", a déclaré le coach des Zèbres au micro d’Eleven Sports.

Battu pour la quatrième fois consécutive, Charleroi a manqué de consistance dans les duels et devra se remobiliser avant d’affronter le Standard. "Autant de duels perdus, c’est difficile à comprendre. Il faudra revenir sur ça. La mentalité, c’est notre force et ce soir Anderlecht l’avait plus que nous. C’est une composante importante du football actuel. La défaite est difficile à avaler. Je suis déçu mais chaque match a sa vérité et j’espère que celle du prochain match sera toute autre. Je n’ai pas de doute que mon équipe va montrer son caractère et réagir dès le prochain match."