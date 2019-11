Belhocine : "Mentalement, on est de plus en plus fort"

Karim Belhocine avait beaucoup de motifs de satisfaction après la cinquième victoire en six matches de ses joueurs.



Après avoir loué le travail, la volonté d’aller loin et l’abnégation de son groupe, le coach carolo a insisté sur la force mentale de ses troupes face à Saint Trond (1-3). "Mentalement, on est de plus en plus fort. Après ce retour à 1-2 (sur une erreur de Penneteau, ndlr), on aurait pu baisser les bras. Ça a été les cas pendant, une ou deux minutes et puis on s’est ressaisi. On s’est réorganisé et on est allé planter le troisième."



Belhocine a légèrement modifié son approche tactique en cours de match. "On s’est rendu compte que Saint Trond nous attendait dans son propre camp alors qu’on jouait chez eux. Donc j’ai un petit peu changé les consignes. A ce moment-là, je me suis dit que ça ressemblait au match aller où s’était fait contrer trois fois. A la mi-temps, j’ai dit aux joueurs de rester organiser. On a eu de la chance, ça a marché".



Avec 16 points sur 18, Charleroi tourne bien ces dernières semaines. "Je ne crois pas qu’on est en surrégime. On essaye de faire des choses pendant les matches. De jouer, de se battre, de courir. On fait nos matches, on travaille chaque de semaine. On ne se fait pas prier pour prendre les points qu’on peut prendre."



Kaveh Rezaei a encore été décisif. Mais il n’a pas fêté ses buts. "Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu’il a joué à Saint Trond", a ironisé Belhocine. "Il faudrait lui poser la question. Tant qu’il continue à marquer des buts, qu’il les célèbre ou pas, ça ne me pose pas de problème." Le coach carolo a aussi insisté sur le rôle de Ryota Morioka entre les lignes.



Nicolas Penneteau, coupable sur le but de Saint Trond est revenu sur son erreur. "J’ai un peu anticipé le centre. J’essaie d’y aller quand le ballon part. Et puis d’un coup, il se met dans les lumières et je ne le vois plus. C’est trop tard, je suis déjà lancé. J’essaie de revenir mais Botaka réussit à m’ajuster. Les lumières latérales, ce n’est pas évident pour nous (les gardiens, ndlr)", explique le Français. Heureusement pour lui cela n’a pas prêté à conséquence. "Avec la victoire, c’est oublié".