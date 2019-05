Belhocine : "La phrase de Carcela nous donne une motivation supplémentaire"

En conférence de presse ce vendredi, l’entraineur du Sporting d’Anderlecht, Karim Belhocine, a préfacé le Clasico de ce dimanche face au Standard. Il est bien entendu revenu sur les débordements et l’arrêt de la rencontre lors du match aller à Sclessin.

“Je n’en ai pas parlé avec mes joueurs parce que c’était un match assez spécial qui date d’il y a plusieurs semaines. Je pense que ce sera une rencontre totalement différente. On reçoit le Standard à domicile. Eux auront à cœur de faire oublier ce match-là, nous aussi. Je ne sais pas si le match précédent va influencer celui de ce dimanche, mais en tout cas, nous on a une tâche, on sait ce qu’on a à faire et on est concentré uniquement sur cela.”

Le Franco-algérien est également revenu sur les propos de Mehdi Carcela. Après la rencontre interrompue à l'aller, le joueur du Standard estimait que les Rouches auraient gagné plus que le 5-0 du forfait et que les joueurs auraient aimé poursuivre la rencontre. Des déclarations qui n’ont pas beaucoup plu au coach anderlechtois mais qui peuvent être une source de motivation pour ses joueurs.

“On connait tous Mehdi Carcela, il a déjà quelques déclarations comme cela à son actif. Il dit ce qu’il veut. Moi, je dis qu’un match tant qu’il n’est pas joué, on n'en connait pas le résultat. Après, maintenant que vous l’avez dit, les joueurs le savent, je n’aurai plus besoin de leur dire. C’est avec ce genre de phrase qu’on doit sonner la révolte pour enfin obtenir un résultat tous ensemble. En tout cas, je suis le genre de coach qui n’oublie pas quand certaines personnes manquent de respect à mon groupe ou à mes joueurs ou quand je tombe sur certains propos que je trouve limite.”

Anderlecht, qui pourra compter sur un effectif presque au complet hormis les blessés de longue date Bakkali et Dimata, doit encore viser une qualification européenne selon son entraîneur. La victoire de Malines en finale de la Coupe de Belgique redonne en plus espoir aux Anderlechtois, dans le cas où le champion de D1B serait jugé coupable dans l’affaire du Footballgate.

Dans cette optique, la victoire des Sang et Or a donc fait plaisir à Karim Belhocine. “Le fait que Malines a gagné nous ouvre de nouvelles perspectives. Je pense que c’est un groupe qui a besoin d’avoir un challenge, quelque chose à jouer. Et grâce à la victoire de Malines en Coupe, combinée à une décision qui doit être prise bien entendu, la cinquième place redevient très importante. On a un objectif maintenant qui est d’être au minimum cinquième. On va faire le maximum pour conserver cette place et pourquoi pas avoir un ticket européen, ce qui est nécessaire pour nous en cette fin d’année."