Belhocine : "La mentalité n'est jamais partie et je suis tellement content pour les joueurs"

Le Sporting Charleroi a connu une rencontre assez folle ce mardi soir face au Cercle Bruges, remportée 3-4 par les Carolos. Après une première mi-temps plus que moyenne, les Zèbres ont affiché une hargne, une envie, une motivation qui faisait plaisir à voir, surtout pour leur coach. S’ils évoluaient à 11 contre 10, les joueurs de Charleroi se sont surtout démenés pour le jeune Ken Nkuba. Le joueur de 18 ans a subi une blessure qui semblait très importante en première mi-temps, son cas a poussé toute l’équipe à se transcender et l’a menée à la victoire.

Karim Belhocine : "En supériorité numérique on avait deux solutions, soit on décidait d’être à 12 contre 10, soit l’équipe adverse revenait à 11 contre 11. Et on l’a fait à 12 contre 10. Le surplus c’était pour Ken Nkuba. Ça nous a tous fait mal au cœur à la mi-temps. J’ai demandé à tous mes joueurs de regarder le petit dans les yeux, de regarder ce qu’étaient les moments difficiles. On devait tous le faire ensemble, chacun devait en faire 20/30% en plus pour lui et comme ça, on serait imbattable et qu’on reviendrait à 2-2 et on gagnerait le match."

Beaucoup d’enseignements à retirer de cette rencontre : "On n’est pas très bien rentré dans le match, mais je leur ai demandé de ne pas douter pour revenir et petit à petit on a fait ce qu’il fallait. Je retiens que malgré le fait qu’on a été mené deux fois, malgré le penalty manqué, on a encore eu les ressources pour aller chercher ce résultat. Et aussi malgré le fait qu’on a été rejoint… Ça veut dire que lorsque le Sporting de Charleroi et surtout ses joueurs veulent aller au bout des choses et veulent faire les choses ensemble on est une équipe avec beaucoup de cœur et de caractère."

Le coach garde le cap et son discours, même s’il veut vraiment tirer des enseignements des meilleures comme des moins bonnes périodes : "La mentalité n’est jamais partie. C’est vrai on a eu des moins bons matches où on n’a pas fait tout ce qu’il fallait pour gagner pendant une période. Mais la manière dont vivait le groupe est toujours restée la même. C’est le mérite des joueurs et je suis tellement content pour eux parce que moi qui vis au jour le jour avec eux, croyez-moi qu’ils n’ont jamais lâché. Ils ont non seulement travaillé dur mais en plus dans la bonne humeur. Quand on reste positif, à un moment donné les choses tournent. Mais ce qu’il y a de bien c’est que ça nous servira pour la suite. Ça voudra dire que si on a une période positive qui revient, alors il faudra toujours rester concentrés et remettre encore et encore le couvert pour ne plus que ça tourne."