Belhocine : « L'arrivée de Kompany est une très bonne chose, j'espère qu'on pourra oublier cette saison »

Karim Belhocine, le T1 intérimaire d'Anderlecht, a dirigé les Mauves pour la dernière fois ce dimanche lors de la défaite du Sporting à Gand (2-1) dans le cadre de la dixième et dernière journée des play-offs I. Au terme de cette saison noire pour le club, marquée par sa non-qualification pour une Coupe d'Europe après 55 années consécutives de présence sur la scène européenne, Vincent Kompany lui succédera comme entraîneur des Bruxellois.

« Je pense que nous étions vraiment à bout de souffle physiquement, a admis Karim Belhocine au micro de la RTBF. On a voulu compenser avec le moral et le mental, mais la saison a été longue, nerveusement et physiquement. Cela n'a pas suffi. Les erreurs individuelles ont coûté cher. L'arrivée de Vincent Kompany ? Je n'étais pas au courant, cela devait rester secret et je le comprends très bien. C'est bien de leur part, je n'aurais pas voulu que cela dérange le groupe cette semaine, ou que certains se posent des questions. Je pense que c'est une très bonne chose d'avoir un très grand joueur formé à Anderlecht, qui a travaillé avec les plus grands entraîneurs du monde. Pour grandir, c'est la meilleure chose que la direction pouvait faire. J'espère que Vincent Kompany va pouvoir apporter tout ce qu'il a à Anderlecht et qu'on pourra oublier cette saison. Je ne sais pas si je ferai partie de ce projet, c'est Vincent Kompany et la direction qui décideront. Si on me propose de participer à cette aventure, j'en serai très content et très fier. »