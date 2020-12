Belhocine : "il y a eu une réaction des joueurs, elle n'est pas parfaite, mais il y avait cette envie de changer les choses"

Ce lundi soir, Charleroi a stoppé l’hémorragie en prenant un point contre Courtrai. Si le point peut faire du bien, la prestation des joueurs de Karim Belhocine n’est pourtant pas parfaite, loin de là.

Pourtant, le coach carolo était quand même satisfait : "J’ai dit à mes joueurs en quoi ils ont été bons. On est rentré dans le match difficilement avec la peur de mal faire. Courtrai est bien rentré dans le match et il y a eu ce penalty ou l’on a vu une équipe qui avait envie de se révolter. Et en 2e mi-temps, on est mieux rentré dedans et on a essayé d’aller vers l’avant et d’être plus agressif", a déclaré le coach au micro de la Pro League à l’issue de la rencontre.

Et Belhocine de conclure sur la réaction de ses joueurs : "Elle n’est pas parfaite, mais je suis content de la réaction et de cette envie de changer les choses."

Au classement, Charleroi pointe au 6e rang avec 24 points, à une longueur de la 4e place de l’Antwerp. Courtrai est 9e avec 20 unités.