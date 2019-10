Belhocine : "Honnêtement, j'ai pensé qu'on allait finir par prendre un contre"

Charleroi a battu Mouscron et engrangé une deuxième victoire de suite (1-0). Un succès qui a mis longtemps à se dessiner. Avec l’accumulation des occasions ratées, Karim Belhocine a quand même douté.



"Est-ce que j’ai pensé qu’on allait finir par en ramasser un en contre ? Si je dois être honnête avec vous, oui. On a tous vécu ce genre de match où vous poussez, où vous avez des grosses occasions de but et vous vous dites "si jamais ils nous mettent un contre"… J’ai aussi dit à mes joueurs à la pause qu’il fallait vraiment qu’on reste dans l’organisation, concentrés et que ça allait rentrer. Mais joueurs l’ont bien fait et on peut les féliciter pour ça"



En plus de "l’abnégation", Belhocine salue la capacité d’adaptation tactique de ses joueurs face au système mouscronnois (3-5-2). "Ils ont fait les efforts pour contrer cette organisation mouscronnoise".



Avec 18 points, le Sporting reste au contact du wagon des Play-offs 1. "Il y a encore beaucoup de chemin. On essaie de gagner les matches et de viser le plus haut possible en toute humilité. C’est un groupe qui a envie de le faire ensemble. On va essayer de faire en sorte qu’ils y arrivent."