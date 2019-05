Belhocine: « Genk, c'était la meilleure équipe du championnat, félicitations »

Genk a fêté son 4ème titre de champion de Belgique ce jeudi soir en partageant l'enjeu sur la pelouse d'Anderlecht. Forcément, ce titre apporte un sentiment mitigé pour Karim Belhoccine, l’entraîneur des Mauves, qui voit une autre équipe que la sienne décrocher les lauriers. Mais le Lyonnais estime que ses joueurs ont réalisé un grand match face aux champions. « Mon équipe a fait un très bon match. On prend un point mais on méritait plus » explique Belhocine au micro de Benjamin Deceuninck, avant de saluer ses adversaires. « L'équipe adverse est championne, c'est vraiment un sentiment particulier. Mais je suis heureux de ce qu'on a montré ce soir. Félicitations à Genk. Sur la saison, c'est mérité. Genk c'était la meilleure équipe du championnat. Il ont montré le meilleur football et c'était l'équipe la plus régulière. L'entraîneur a fait du très bon travail. »