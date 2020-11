Belhocine : "Gand a fait un bon match et a marqué dans notre meilleur moment"

Après un début de saison canon, Charleroi peine à enchaîner les résultats en Pro League. Là où la pièce tombait souvent de leurs côtés, les Zèbres ont un peu moins de réussite. Face à Gand, c’est une erreur individuelle d’un de ses cadres (Dorian Dessoleil) qui a précipité la défaite (0-1). Karim Belhocine a reconnu les mérites de son adversaire et a refusé de noircir le tableau.



"La Gantoise a fait un bon match. Mais nous aussi. C’était un match serré. Malheureusement au moment où on reprenait le match en main, ils ont ouvert le score dans notre meilleur moment du match. On a essayé de revenir en deuxième mi-temps, on n’a pas réussi", dit Belhocine au micro d’Eleven Sport.



"Les joueurs de La Gantoise avaient envie de bien faire après des moments difficiles", souligne-t-il. "On a dû corriger un peu les choses. Ils étaient plus présents que nous dans les duels en début de match. Même si je ne peux pas dire qu’on était absent. Ça rappelle qu’en football, il faut le vouloir plus que l’autre."



"Évacuer cette défaite et se préparer pour vendredi"



"On est très déçu. C’était un match équilibré, comme beaucoup cette année. Il faudra évacuer cette défaite et puis se préparer pour vendredi (à Eupen). On aura à cœur de faire mieux au niveau du résultat."



Le coach carolo a préféré ne pas trop s’étendre sur son exclusion dans les arrêts de jeu. "Les entraîneurs comme les arbitres, on doit essayer de mettre de l’eau dans notre vin. De mon côté, j’aurais dû essayer de ne pas vivre trop ce match".



Faute avouée, …