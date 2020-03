Belhocine, fier de ses Zèbres : "Une équipe sur le terrain, une famille dans la vie"

Charleroi a réalisé un authentique exploit en faisant voler en éclats le brevet d’invincibilité de La Gantoise à domicile. Le Sporting a consolidé sa place sur le podium et a battu son record de points en phase classique. Autant de motifs de satisfaction pour Karim Belhocine.



Insouciants et travailleurs



"Ce qui prédomine, c’est la fierté. Parce qu’une fois de plus, les joueurs ont montré qu’ils voulaient faire des choses ensemble", commente le coach carolo au micro de la Pro League. "Ils sont à la fois insouciants, travailleurs et vivent comme une famille. Ce soir on a fait deux choses que n’avaient jamais été faites. La première c’est de battre Gand à domicile cette saison. La deuxième, c’est d’avoir 54 points ce qui n’était jamais arrivé dans l’histoire du Sporting de Charleroi (depuis l’introduction des play-offs, ndlr)."



"Ils arrivent à me supporter, c’est déjà pas mal"



Belhocine aime mettre ses joueurs en avant. Il profite tout de même du moment. "Bien sûr qu’il y a une satisfaction personnelle. Le staff et moi, on travaille des heures et des heures. Mais ce sont eux qui jouent. Bien sûr que je suis fier de mes joueurs et des gens qui travaillent avec moi. Déjà ils arrivent à me supporter, c’est déjà pas mal. Je ne suis pas méchant, mais je suis quelqu’un de spécial de temps en temps. Sur le terrain on voit une équipe et dans la vie c’est une famille. Ceux qui jouent motivent ceux qui ne jouent pas. Ils pensent toujours à ceux qui sont blessés. Je suis assez fier d’eux. Et quand je les vois fêter après le match, c’est pour ça qu’on est dans le football."